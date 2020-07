Stiri pe aceeasi tema

- Renault Clio a reușit pentru a doua oara in acest an sa-și adjudece titlul de cea mai vanduta mașina in Europa. Dupa performanța din luna februarie, hatchback-ul francez a obținut un rezultat similar și in luna mai, datorita celor 16.028 de unitați comercializate. Potrivit datelor sintetizate de compania…

- Sony a prezentat, in cadrul unui eveniment transmis online, designul hardware al PlayStation 5, impreuna cu alte informatii despre viitoarea generatie a consolei de jocuri.Citește și: SURSE - S-a batut palma: cand vor avea loc alegerile locale Designul PlayStation 5, care a starnit…

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in luna mai cu 45% fața de aceeași luna a anului 2019, atingand un volum de 7.155 unitați, potrivit datelor furnizate de catre Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).In luna mai 2019, numarul de inmatriculari era de 13.011 unitați.In…

- Dacia pregateste viitoarea generatie de autoturisme Uzinele Dacia de la Mioveni. Foto: Arhiva. Constructorul român Dacia pregateste viitoarea generatie de autoturisme, pe care este posibil sa o prezinte la Salonul Auto de la Paris, la începutul lunii octombrie. Fotografiile publicate…

- Dacia intenționa sa prezinte noile generații Sandero și Logan la sfarșitul lunii septembrie in cadrul Salonului Auto de la Paris. Intre timp, evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, insa ipoteza principala a fost ca producatorul roman va respecta datele de prezentare…

- Piata auto din Romania a scazut cu aproape 30%, in primele patru luni din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), publicate vineri, informeaza AGERPRES . In acest context, este de retinut faptul ca evolutia din…

- La finalul anului trecut, Jaguar a publicat prima imagine teaser cu viitoarea generație XJ. Limuzina constructorului britanic va fi lansata in acest an și va primi și o versiune electrica. Acum, Julian Thomson, directorul departamentul de design Jaguar, ofera o serie de detalii referitoare la versiunea…

- Piața auto din Romania a scazut cu un sfert in primul trimestru, dupa declanșarea crizei COVID-19. Dacia ramane in topul achizițiilor Piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 23,8% in primele trei luni ale acestui an, fata de acelasi interval din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor…