Stiri pe aceeasi tema

- In aprilie 2024, datoria administrației publice a crescut la 852,816 miliarde lei, fața de 845,098 miliarde lei in luna anterioara, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Datoria guvernamentala, exprimata ca procent din PIB, a inregistrat o creștere la 52,1%, comparativ cu 51,6% in martie…

- Ultimele comunicate ale Ministerului de Finanțe cu privire la modificarile care vor avea loc la e-factura B2C, adica pentru persoane fizice, sunt ușor vagi. Cert este ca se lucreaza la o modalitate prin care sa nu poata fi indentificata persoana care cumpara online. Conform unor surse din Ministerul…

- Ministerul Finanțelor (MF) a dat asigurari antreprenorilor din companii, și persoanelor fizice, ca sistemul de raportare contabila e-Factura, in regim B2C (business-to-consumer) nu incalca, in nici un fel, legislația europeana privind protecția datelor personale. ,,Protecția datelor cu caracter personal…

- Cei care cer bonuri fiscale pentru servicii ori produse care acum se vand la negru ar putea beneficia de reduceri la taxele platite la stat, ori ar putea primi o parte din bani inapoi. Planul va fi aplicat dupa ce sistemul informatic al Fiscului va fi pregatit sa preia aceste informații in format digital.…

- Ministerul Finanțelor pregatește o inițiativa prin care romanii vor putea sa-și recupereze o parte din banii pe care i-au cheltuit la cumparaturi, cu condiția sa prezinte bonul fiscal. Totuși, experții avertizeaza ca implementarea acestei masuri va dura, deoarece casele de marcat vor avea nevoie de…

- Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea unor acte normative in domeniul e-Transport, e-TVA si e-Factura, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Prin proiectul lansat de Ministerul Finanțelor se propune, in cazul e-TVA,…

- ANAF-ul pregatește un impozit colosal pentru un grup specific de romani. Incasarile acestora ar urma sa fie taxate cu 70% de la 1 iulie, in loc de 16%, așa cum este in prezent. Este vorba despre oamenii care nu pot justifica de unde le provin veniturile. Astfel, cota de impozitare va crește, lasand…

- Datoria publica a Romaniei a atins cote alarmante in februarie 2024, ajungand la 841,292 miliarde lei, reprezentand peste 52,5% din Produsul Intern Brut (PIB). Aceste date, publicate de Ministerul Finanțelor, marcheaza o creștere semnificativa fața de luna precedenta, cand datoria publica era de 802…