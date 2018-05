Apare aplicaţia care te va ajuta să ai un somn liniştit şi odihnitor. Cât va costa VIDEO Aplicația este in acest moment in teste și va putea fi folosita de oamenii de afaceri, copii sau parinții care vor un somn de calitate, informeaza Romania TV. 4-5 oameni se trezesc dimineata obositi si acest lucru are impact asupra vietii sociale, duce la axietate, depresie si un impact economic negativ. In acest acest moment acest ceas inteligent poate doar sa monitorizeze pulsul. Noua aplicatie va oferi insa informatii despre calitatea somnului si va ajuta sa ne trezim mai usor si mai odihniti. Aplicația va costa intre 2 și 5 euro pe luna și va fi compatibila cu toate dispozitivele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

