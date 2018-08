Aparatura medicală cumpărată de spitale din Prahova ar putea fi decontată din fonduri europene Violeta Stoica Investițiile facute in ambulatoriile de specialitate din mai multe spitale prahovene, dar și aparatura medicala cumparata deja in unitațile de primiri urgențe din județele Prahova și Ialomița, vor putea fi decontate cu ajutorul unor proiecte depuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Consiliul Județean Prahova a adoptat, la inceputul acestei saptamani, doua hotarari care vizeaza aceste variante de finanțare, ceea ce inseamna ca acolo unde nu au fost finalizate investițiile in ambulatoriile de specialitate sau in unitațile sau compartimentele de urgențe,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

