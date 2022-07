Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 23:00, in zona unui loc de joaca din centrul municipiului Suceava, informeaza ISU Suceava. ”Cel mai probabil, din cauza fumatului in locuri nepermise a ars un ansamblu format din tobogan, scranciob si balansoar, inclusiv covorul din tartan (cauciuc), pe o…

- CJ Dambovița a reușit sa obțina licența de funcționare pentru Centrele rezidențiale de la Țuicani, astfel s-a intrat in normalitate in ceea ce privește funcționarea serviciilor sociale. In doar șase luni, de cand Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Țuicani a fost preluat…

- Sunt extrem de mici și de sensibili și au nevoie de aparatura speciala pentru a supraviețui. Pentru nou-nascuții internați pe Secția Neonatologie a Spitalului Județean „Mavromati” fiecare clipa este o lupta pentru viața.

- Regele muzicii pop din Rusia, Filip Kirkorov, a venit la Chișinau și va interpreta melodiile preferate pentru publicul din țara noastra, la concertul de duminica, 19 iunie, dedicat Zilei Absolventului. Anunțul a fost facut de interpret, in cadrul unei conferințe de presa, pe care a susținut-o la scurt…

- Magazinul va fi amenajat pe bulevardul Tomis nr. 57 Primaria Constanta a emis joi, 26 mai 2022, o autorizatie de construire pentru Grand SRL pentru Mega Image SRL, pentru amenajarea unui nou magazin pe bulevardul Tomis din Constanta. Prin AC 428 din data de 26 mai 2022, pe bulevardul Tomis nr. 57 din…

- Centrul de modelare corporala și faciala „Devine” a fost inaugurat la orele dupa amiezii cu pleiada de doamne și d-șoare amatoare de infrumusețare. Vorbim despre o investiție care se ridica la suma de 200.000 de euro, cu servicii deluxe oferite viitoarelor cliente.

- Centrul de modelare corporala și faciala „Devine” a fost inaugurat la orele dupa amiezii cu pleiada de doamne și d-șoare amatoare de infrumusețare. Vorbim despre o investiție care se ridica la suma de 200.000 de euro, cu servicii deluxe oferite viitoarelor cliente.

- Conducerea Spitalului N.N. Saveanu din Vidra a implementat un proiect care a vizat dotarea unitații spitalicești cu materiale sanitare de protecție folosite pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19. Astfel, in cadrul acestui proiect au fost achiziționate urmatoarele materiale sanitare: Masca 3PLY-10,000…