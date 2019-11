Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Cugir iși ”petrece” adolescența prin salile de judecata și in inchisoare. S.M., a fost trimis in judecata pentru talharie calificata, dupa ce a batut și furat 1.300 de lei din buzunarul unui barbat. Tanarul are pe numele sau mai multe dosare penale pentru furt și talharie, ba chiar și condamnari.…

- Un barbat dintr-un sat de langa Blaj a murit la scurt timp dupa ce fost lovit de o masina condusa de un tanar, din aceeasi localitate, care conducea un autoturism neinmatriculat si, totodata, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a informat, marti,

- Mario Balotelli a fost titular la Brescia in partida pierduta pe terenul lui Genoa, scor 1-3, in etapa a 9-a din Serie A. Atacantul nu s-a remarcat deloc pe “Marassi” - nu i-a dat niciun fel de emotii lui Ionut Andrei Radu, care s-a recunoscut invins doar la executia fabuloasa a lui Tonali.Balotelli…

- Pe langa o gaura importanta in buget, un vrancean s-a ales și cu dosar penal. Luni dupa-amiaza, o tanara de 23 de ani din Rm. Sarat, angajata a unei societați comerciale, a sesizat Poliția Municipiului Rm. Sarat cu privire la faptul ca un client, in timp ce juca la un aparat electronic din incinta unitații,…

- Specialiștii atrag atenția asupra unei situații sumbre pentru economia țarii, care s-ar putea materializa din anul 2020: statul roman ar putea sa dea pe salarii și pensii aproape toți banii pe care ii colecteaza din taxe și impozite. O situație nesustenabila pe termen lung, care ar urma sa fie rezolvata…

- Ziarul Unirea FOTO. Un tanar din Alba, care a stat 6 ani in Anglia, și-a investit toți banii intr-un salon in Oradea. Elite – Men’s Class Grooming, creat pentru a scoate in evidența stilul masculin Cosmin Campean, un tanar originar din județul Alba, care a stat 6 ani in Marea Britanie, și-a investit…

- Ziarul Unirea Sute de cetațeni din județul Alba trebuie sa inapoieze statului banii incasați fara drept din ajutoare sociale Sute de cetațeni din județul Alba trebuie sa inapoieze statului banii incasați fara drept • O mama cu 6 copii are de adus de acasa circa 8.000 de lei • Cel mai greu de recuperat,…

- Sergiu Gabriel Nenu, un roman in varsta de 35 de ani, originar din Bacau, dar stabilit in Italia, unde muncea in agricultura, s-a sinucis zilele trecute. Barbatul lucra in agricultura, dar cazuse in patima „pacanelelor”. Deși avea trei copii de crescut, barbatul iși pierdea toți banii pe jocurile de…