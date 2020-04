IN SFARSIT… O echipa a firmei din Iasi prin care s-a achizitionat aparatul Real Time PCR, pentru testarea pacientilor suspecti de coronavirus, va sosi astazi la spitalul barladean. Aparatul va fi montat in cel mult doua zile. Testarile vor incepe sub coordonarea unui specialist al firmei iesene, care cateva zile va supraveghea biologii spitalului in [...]