Aparatul de dezinfectie cu ozon - Edo10 a fost avizat de armata romana.

- Romania ar putea avea al doilea presedinte german consecutiv. Dominic Fritz, noul primar al Timisoarei, nu exclude o viitoare candidatura la Presedintia Romaniei, insa afirma ca momentan nu are asemenea planuri, ci vrea sa se concentreze pe ceea ce are de facut la primarie. "Nu sunt primar, nici n-am…

- Aparatul a fost adus in spital de la sfarsitul anului trecut, insa primii pacienti au fost tratati abia in a doua jumatate a acestui an, echipamentul avand nevoie de mai multe avize obligatorii. Diferenta fata de aparatul folosit anterior este ca acesta are un dublu reperaj, adica reuseste sa identifice…

- Spitalul de Boli Infecțioase din orașul Galați a fost dotat cu un aparat unic in Romania care descopera prezența cancerului de piele. Echipamentul a costat peste 1,3 milioane de lei. Autoritațile vor sa construiasca un centru de excelența pentru diagnosticarea și tratarea cancerului de piele, anunța…

- Invațamantul in Romania, in acest moment este pus la grea incercare.Cu o saptamana inainte de inceperea școlii parinții se tem sa-și duca copii la ore și ar prefera sistemul de educație online. cel puțin pentru o perioada de timp, pana se stabilieaza lucrurile. Școala romaneasca in plina pandemie Conform…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania a donat, astazi, Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara, un aparat de ventilație mecanica. Aparatul poate fi folosit atat pentru ventilația non-invaziva, cat și pentru cea invaziva. Va fi utilizat in cazul pacienților…

- Inspirați de noua situație prin care trece Romania, escrocii și-au imbogațit tehnicile de inșelaciune. Celebra metoda Accidentul s a adaptat la teama de infectare. The post Nu va lasați pacaliți: escrocii au adaptat metoda „accidentul” la perioada epidemiei appeared first on Renasterea banateana .

- Una dintre cele mai raspandite metode pentru racolarea tinerelor fete care sunt apoi obligate sa se prostitueze in strainatate este cea numita „Loverboy”. Iana Matei, președintele Asociației ReachingOut, a explicat, in cadrul Interviurilor PressHUB, de ce funcționeaza aceasta metoda și de ce Romania…

- Aparatul va lucra pentru inceput doar in turele de noapte, suplimentand procedurile de dezinfecție care se efectueaza in prezent a nivelul spitalului. Incepand din aceasta saptamana, Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) beneficiaza de serviciile unui robot produs de o companie din Romania.…