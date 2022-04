Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești fanul consolei pentru jocuri pe televizor PlayStation 4 trebuue sa știi cat curent electric consuma pe luna. Chiar daca a aparyt deja o varianta mai noua a consolei, PlayStation5, sunt mulți care inca folosesc PlayStation 4. Iata cu cat platești mai mult pe luna pentru o astfel de placere.

- Se pare ca exista un aparat care crește facturile la energie in loc sa le reduca. Suntem siguri ca nu știai de acest aparat care iți cauzeaza probleme! Iata cat de mare este țeapa economiilor la curent electric!

- Intr-un interval scurt de timp, pandemia de COVID-19 a transformat viețile tuturor romanilor. Mulți oameni s-au limitat sa lucreze de acasa, ceea ce inseamna ca se folosește mai multa energie electrica. Iata care este unul dintre aparatele care consuma cel mai mult curent electric. Deși femeile il adora,…

- Facturile la curent ne dau tuturor batai de cap in aceasta perioada. Multe vedete din țara noastra sunt șocate cand afla cat de mult sunt nevoite sa plateasca. Iata trei aparate din locuința ta care maresc factura. Ce trebuie sa scoți seara, de urgența, din priza daca vrei sa economisești.

- Romanii sunt extrem de afectați de facturile uriașe la energie electrica. Insa daca ținem cont de cateva trucuri simple, am putea sa economisim chiar și cateva sute de lei anual. Potrivit specialiștilor, aparatele electronice sau electrocasnice consuma destul de mult curent atunci cand sunt conectate…

- Facturi uriașe la gaz și curent. Mai multe unitați de invațamant din Timiș, afectate. 103.000 lei, factura la o școala gimnaziala! La nivel național, valoarea facturilor pentru gaz și electricitate a crescut chiar și de patru ori fața de cele aferente...

- Liderii PNL spun ca nu au primit facturi mai mari la gaze și energie electrica, cel puțin pentru luna noiembrie.La gaze, parca a fost 340 de lei și la energie electrica in jur de 100 de lei. Nu mi s-a parut ca a fost o creștere, e posibil sa fi avut, pe noiembrie, a venit factura pe noiembrie sa fi…

- Un cetațean din Gorj a incercat sa se sinucida cand a primit factura la curent electric. Barbatul a primit o factura in valoare de 800 de lei, in condițiile in care caștigul lunar al acestuia este de 120 de lei, bani proveniți din ajutorul social. La scurt timp dupa ce a vazut factura, barbatul a […]…