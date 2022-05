Stiri pe aceeasi tema

- Mariupol și, implicit, combinatul siderurgic Azovstal sunt in continuare sub bombe. Rușii incearca sa blocheze buncarele, ucrainenii se apara. Și, pentru ca s-a zvonit ca soldații de la Azovstal s-au predat trupelor ruse, consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a dat un comunicat preluat…

- „Aparatorii Mariupolului continua sa atace inamicul din pozițiile pe care le cucerisera inainte pe teritoriul uzinei Azovstal. In pofida bombardamentelor permanente ale rușilor cu avioanele, artileria navala și grea, cu tunuri și tanciuri și cu alte arme”, transmite Nexta.???????? ???????? The defenders…

- In jur de 600 de raniți sunt blocați la oțelaria Azovstal din Mariupol, potrivit Kyiv Independent care citeaza unul dintre aparatorii din subteranele complexului metalurgic aflat sub asediul rușilor de saptamani intregi. Condițiile sunt teribile pentru aceștia, mai spune luptatorul, un polițist local.…

- Viețile oamenilor care au ramas blocați in Mariupol sunt in mainile lui Vladimir Putin, spune primarul orașului, Vadim Boicenko. In oraș se afla in continuare 100.000 de oameni, potrivit primarului, care mai afirma ca soldații de la combinatul Azovstal nu se vor preda.

- Pana la acum nu exista niciun indiciu ca soldații ucraineni din Mariupol s-ar fi predat rușilor, relateaza BBC . Rusia i-a somat sa depuna armele duminica in intervalul 6 am și 1 pm (ora locala a Moscovei), daca vor sa ramana in viața. Un consilier al primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a…

- Actiunea pare sa aiba loc in regiunea Harkov, unde se duc lupte grele. Batranul a prins momentul cand militarii rusi au lasat camionul nesupravegheat si a urcat la volan.Soldații ucraineni au fost surprinși - unii chiar amuzați - de captura batranului.

- Ucraineni neinarmați protesteaza pe strazile din Melitopol. Ucrainenii au ieșit cu steaguri in maini și au strigat „Slava Ucrainei”. Soldații au incercat sa impraștie mulțimea tragand focuri in aer. Au fost proteste de amploare in orașul Herson, cucerit de ruși. Suna din nou sirenele la Kiev. Oamenii…