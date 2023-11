Aparatele de ”păcănele” nu rezistă în fața nervilor jucătorilor: Bărbat din Alba, trimis în judecată după ce a distrus un aparat Aparatele de ”pacanele” nu rezista in fața nervilor jucatorilor: Barbat din Alba, trimis in judecata dupa ce a distrus un aparat O trimitere in judecata, cu asta s-a ales un barbat din Șibot, care de nervi a spart un ecran al unui aparat de jocuri de noroc. Trimiterile in judecata pentru distrugere, in special in cazuri in care obiectele distruse sunt jocuri de noroc, s-au inmulțit in ultima perioada in instanțele din județ. Este vorba despre […] Citește Aparatele de ”pacanele” nu rezista in fața nervilor jucatorilor: Barbat din Alba, trimis in judecata dupa ce a distrus un aparat in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 22 de ani, practicanta celei mai vechi meserii din lume, a fost reținuta dupa ce a comis o talharie alaturi de concubinul ei.In fapt, la data de 5 noiembrie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre un barbat, de 33 de ani, din județul Cluj, cu privire la faptul ca la aceeași data, in timp…

- ACCIDENT rutier MORTAL in Alba: Un barbat de 77 de ani a decedat, dupa ce a cazut cu motoscuterul in satul Saracsau ACCIDENT rutier MORTAL in Alba: Un barbat de 77 de ani a decedat, dupa ce a cazut cu motoscuterul in satul Saracsau Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 4 noiembrie,…

- Un barbat care a spart școala din Santimbru, trimis in judecata. Ce a reușit sa fure din unitatea de invațamant Un barbat care a dat spart școala din Santimbru Fabrica și a furat mai multe lucruri din incinta unitații de invațamant a fost trimis in judecata. Mai exact, acesta va fi judecat la mai bine…

- Zone speciale pentru jocurile de noroc, pe model american? Propunerea deputatului USR de Alba, Beniamin Todosiu, pentru limitarea dependenței romanilor fața de pacanele Zone speciale pentru jocurile de noroc, pe model american? Propunerea deputatului USR de Alba, Beniamin Todosiu, pentru limitarea dependenței…

- VIDEO: A provocat un incendiu de proporții pentru a se razbuna pe soție. Barbat din Alba trimis in judecata pentru distrugere Un barbat din Vurpar aflat momentan in arest preventiv la Penitenciarul Aiud va ajunge in fața magistraților pentru mai multe capete de acuzare. Mai exact, barbatul va fi judecat…

- Barbat din Alba batut, fara nici un motiv, cu o bata de baseball, de un șofer, pe DJ 670 C: Agresorul trimis in judecata Barbat din Alba batut, fara nici un motiv, cu o bata de baseball, de un șofer, pe DJ 670 C: Agresorul trimis in judecata Un barbat din Alba a fost trimis in judecata de magistrații…

- Pedeapsa primita de un barbat din Blaj care a distrus cu un scaun un aparat de jocuri de noroc. Ce motive a avut Un barbat din Blaj care a lovit cu un scaun un aparat de jocuri de noroc, a fost condamnat de magistrații judecatoriei din oraș pentru distrugere. Acesta a primit o condamnare in prima instanța,…