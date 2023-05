Aparatele de măsură și control aflate în zona barajului Oașa vor fi modernizate. Investiție pentru creșterea gradului de siguranță Aparatele de masura și control aflate in zona barajului Oașa vor fi modernizate. Investiție pentru creșterea gradului de siguranța Hidroelectrica investește in modernizarea aparatelor de masura și control aflate in zona barajului Oașa. Printr-o investiție de peste 640.000 de lei se urmarește creșterea gradului de siguranța in exploatare și posibilitatea monitorizarii starii tehnice a construcției in timp real. SPEEH Hidroelectrica SA a lansat, pe 15 mai, in SEAP, o licitație pentru proiectarea și modernizarea […] Citește Aparatele de masura și control aflate in zona barajului Oașa vor fi modernizate.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

