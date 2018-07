Aparatele de aer condiţionat agravează poluarea atmosferică (studiu) Folosirea tot mai frecventa a aparatelor de aer conditionat, mai ales pe durata verii si a perioadelor cu temperaturi ridicate, agraveaza si mai mult poluarea atmosferica, potrivit unui studiu publicat marti in revista PLOS Medicine si citat de EFE. Impactul este atat de mare, incat echipa de cercetatori de la Universitatea Wisconsin-Madison din Statele Unite anticipeaza mai mult de o mie de decese suplimentare pe an, la jumatatea acestui secol, din cauza nivelurilor ridicate de poluare provocate de utilizarea mai intensa a combustibililor fosili pentru a raci cladirile. Autorul principal al studiului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

