Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Slobozia a incheiat recent concursurile organizate pentru personalul angajat in cadrul instituției pe perioada Starii de Urgența și a Starii de Alerta. Instituția a beneficiat de sprijinul a 59 de cadre medicale, dintre care 5 medici. Astfel, au fost scoase la concurs 54…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs, in jurul orei 14.45, in localitate Andrasesti, judetul Ialomita, In jurul orei 14:45. In urma impactului au rezultat sase victime, trei adulti si trei copii minori constiente, cooperante si neincarcerate, care au fost monitorizate…

- Pacientul, in varsta de 34 de ani, este cunoscut cu afecțiuni psihice și era internat la Secția de Chirurgie 2 de la Spitalul Județean de Urgența Ploiești ca urmare a unor fracturi costale suferite tot ca urmare a unei caderi de la inalțime.La un moment dat, pacientul, in timp ce se afla in salon, s-a…

- Secția de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului Județean de Urgența Baia Mare a marcat o noua premiera chirurgicala, artroplastia de genunchi cu proteze totale. Dupa 30 de ani de experiențe și rezultate remarcabile ale programului de artroplastie de șold, prin demararea programului de artroplastie…

- Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizare pentru obiectivul de investiție „Echipamente medicale Secția Cardiologie”. Valoarea totala estimata a investiției este de 1.842.005. Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia…

- In urma ultimei proceduri de acreditare, desfașurata in anul 2019, Spitalul Județean de Urgența Slobozia a fost inclus in Categoria III, potrivit careia a primit competențe medii in ceea ce privește asigurarea serviciilor medicale. La acest moment, exista riscul ca instituția sa fie declasata și inclusa…

- Consiliul Județean Ialomița a semnat joi, 10 martie 2022, contractul privind execuția lucrarilor de reabilitare a cladirii Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Slobozia. Proiectul are o valoare de 8,3 milioane de lei, este finanțat de Uniunea Europeana și are ca termen de execuție…