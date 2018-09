Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Lugoj cauta un barbat care a distrus numai putin de patru jocuri de noroc. Individul a distrus aparatele dupa ce ar fi pierdut numai putin de 8000 de lei la o sala cu jocuri aflata in zona Unic.Desi angajatii au sunat imediat dupa incident la 112 , pana la sosirea politistilor, individul…

- Un barbat de 21 de ani a fost prins de polițiști in timp ce conducea pe o strada din Dej, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Ieri, in jurul orei 23.50, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un barbat in varsta de 21 de ani, din orasul Deta, judetul Timis, in timp ce conducea un autoturism…

- Presedintele CJT, Calin Dobra, a anuntat, astazi, ca nu i-a trimis, in acest an, la cursuri de perfectionare pe cei 2.800 de angajati ai consiliului si din institutiile subordate. In schimb, le-a acordat tichete de vacanta ca sa aiba un concediu tihnit. 3 milioane de lei a alocat CJ Timis, in acest…

- Un cadavru cu identitate necunoscuta a fost gasit sambata dupa-amiaza pe raul Timis in zona podului de cale ferata de la marginea orasului Lugoj. Alerta s-a dat dupa ce o femeie care traversa pasarela Leucuta a observat trupul plutind in apele repezi ale raului Timis. Femeia a anuntat Politia Locala…

- Ieri, 25 iulie 2018, in jurul orei 11.10, politistii rutieri din Teius l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din judetul Timis, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teius, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut un tânar care a reușit sa sustraga 12.000 de lei din seiful unei sali de jocuri de noroc, din Maraști. În urma acțiunilor întreprinse de polițiști, banii au fost recuperați.”La data de 5 iulie a.c., în jurul orei…

- Politistii de frontiera au depistat un barbat dat in urmarire generala, care era condamnat la doi ani de inchisoare. ”In Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor specifice, cetateanul roman P. C., in varsta de 33 de ani, cu domiciliul pe raza…

- Polițiștii timișoreni fac cercetari fața de un barbat de 52 de ani, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința situata pe raza municipiului. Mai exact, polițiștii postului de poliție T.F. Timișoara au identificat un barbat de 52 de ani, din comuna Vișina, județul Olt, banuit de comiterea unui furt…