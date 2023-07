Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii Agentiei Spatiale Europeane spun ca Italia, Spania, Franța, Germania si Polonia ar putea inregistra conditii extreme. Totul vine dupa meteorologii Copernicus au declarat ca luna iunie 2023 a fost cea mai fierbinte luna iunie din istorie, potrivit Antena3. Alertele de cod roșu și portocaliu de…

- Europa se topește de caldura. In mai multe țari sunt deja temperaturi record sau vor urma in acest weekend. In Italia se așteapta peste 45 de grade. Autoritațile din Grecia au decis sa-i țina departe de monumentele emblematice pe turiști, din cauza caniculei.

- Primarul Bucurestiului a spus, luni, ca a discutat cu directorul Societatii de Transport Bucuresti (STB) si s-a declansat o ancheta interna privind soferii care nu ar da drumul la aer conditionat. „Este posibil ca, din anumite motive, aerul conditionat sa fie in stare de functionare si el sa nu fie…

- Mii de membri ai unei miscari de opozitie iraniene au manifestat sambata la Paris impotriva autoritatilor de la Teheran, sustinuti, printre altii de fostii inalti oficiali americani Mike Pence si Mike Pompeo, relateaza AFP.Veniti din multe locuri ale Europei, dupa cum o arata zecile de autocare cu…

- Polonia urmeaza sa cumpere sisteme americane de aparare antiaeriana de tip PATRIOT – care si-au dovedit eficienta in Ucraina impotriva atacurilor aeriene rusesti – in valoare de 15 miliarde de dolari, potrivit unui acord dezvaluit de catre Pentagon, relateaza AFP. Defense Security Cooperation Agency…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a declarat ca guvernul se va abtine deocamdata de la instaurarea de controale stationare la frontiera cu Polonia pentru a reglementa intrarile neautorizate, pe fondul unei dezbateri nationale permanente in Germania cu privire la migratie, potrivit DPA.

- Occidentul incearca sa faca front comun impotriva lui Putin, dar eficiența strategiei este amenințata de tensiunile dintre Varșovia și Berlin. Fostul ministru polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a explicat ca daca Polonia nu iși reface relația cu UE și Germania, Romania ar putea sa ii ia locul de…

- Guvernul olandez a dezvaluit miercuri un pachet de masuri, in valoare totala de 28 de miliarde de euro, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in Tarile de Jos si combaterea schimbarilor climatice, relateaza AFP.Aceste masuri, care includ initiative privind energia curata si vehiculele…