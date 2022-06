Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand achiziționați un aer condiționat, este necesar sa știți puterea in KW de care dispun și din ce clasa energetica face parte echipamentul respectiv, pentru a va feri de facturi uriașe la energie electrica, atat pe timpul verii, cat și iarna, dac

- Mii de persoane și de mașini au trecut prin Vama Giurgiu in ultimele 24 de ore, iar timpul de așteptare pentru controlul documentelor este de aproximativ 40 de minute. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Care ar putea fi cele mai relevante diferențe dintre doua ansambluri rezidențiale? Prețul/m2, amplasarea și facilitațile , ar raspunde majoritatea dintre noi. Ce ai spune daca, pe langa toate acestea, s-ar mai adauga și ceva ce nu se poate plati in bani, ceva ce nu se mai poate recupera, ceva ce are…

- Peste 48.000 de copii s-au nascut in Ucraina, de la inceputul razboiului, anunta Ministerul Sanatatii, citat de The Kiev Independent. De asemenea, de la inceputul crizei, peste 5 milioane de ucraineni s-au refugiat in tari ale UE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Meteorologii au anunțat un val de canicula la inceputul lunii iunie. Prognoza meteo pentru perioada urmatoare in Transilvania. Meteorologii anunța un disconfort termic accentuat la inceputul verii, in Romania, in perioada 30 mai – 12 iunie 2022. Temperaturile vor ajunge pana la 31 de grade in Transilvania,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in contextul intarzierilor inregistrate la unele puncte de trecere a frontierelor dintre Bulgaria, Grecia si Turcia, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din cele trei state au facut demersuri pe langa autoritatile centrale si locale,…

- UPDATE 2 Ucraina susține ca Rusia a pierdut aproximativ 20.000 de militari de la inceputul razboiului pe 24 februarie. Ucraina a actualizat vineri informațiile privind pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului. Partea ucraineana susține ca 20.000 de ruși au fost uciși in perioada 24 februarie-15…

- „De la inceputul invaziei ruse, 503 civili, printre care 24 de copii, au fost ucisi", a declarat intr-un videoclip postat pe canalul sau Telegram guvernatorul acestei regiuni, a carei capitala, Harkov, a fost puternic bombardata de armata rusa.In ultimele 24 de ore, regiunea a suferit 34 de lovituri…