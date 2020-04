Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Urgenta pentru Copii „Sf. Ioan” din Galati are un aparat care poate depista infectia cu virusul COVID-19, potrivit Mediafax.Acesta a costat 150.000 de lei si a fost cumparat de Primaria Galati, in subordinea careia se afla unitatea medicala. Reprezentantii municipalitatii…

- Aparatul a fost cumparat de Primaria Galati din bugetul propriu si a costat 150.000 de lei. Poate procesa circa 120 de teste in 24 de ore. Reprezentantii municipalitatii au anuntat ca la inceputul lunii mai spitalul amintit va primi si un aparat „real time PCR” pentru testare antigen COVID-19.

- Trei noi cazuri de pompieri infectați cu coronavirus in București. Este vorba de doi pompieri din cadrul Detașamentului Morarilor și inca un caz la Garda de Pompieri Pache Protopopescu, potrivit unor surse ale ziarului Libertatea. ISU a confirmat faptul ca exista persoane bolnave, insa nu a precizat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca de saptamana viitoare vor reaparea in farmacii mai multe medicamente cautate de populatie, intre care si Euthyrox, el aratand si ca spitalele au pe stoc in acest moment Platinium si Kaletra, medicamente necesare pentru tratarea pacientilor…

- Doua doctorite de la Spitalul de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" sunt in stare critica, iar la nivel national sunt 184 de cadre medicale infectate cu COVID-19, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, citat de Agerpres.

- Arhiepiscopia Dunarii de Jos contribuie impreuna cu alte institutii si firme galatene pentru achizitionarea in regim de urgenta a unui aparat ultraperformant pentru diagnosticarea rapida a infectiilor cu noul coronavirus, in beneficiul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfantul Ioan“ din Galati.

- ALERTA!… Mama vasluianului de 31 de ani, infectat cu coronavirus si care se afla la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, a fost luata cu izoleta, in aceasta seara, fiind suspecta de imbolnavire cu COVID-19. Interventia a fost pe strada Zimbrului, acolo unde tanarul de 31 de ani locuieste cu mama sa. Conform…

- Femeia care a avut curajul sa arate virmeii din mancarea primita de pacienți in Spitalul de Urgenta pentru Copii din Cluj-Napoca a dezvaluit ca a fost jignita și umilita dupa ce a publicat imaginile groazei: „Eu am mai facut un selfie cu un gandac intr-o seara, apoi am filmat doua plosnite vii pe scari,…