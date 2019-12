La Penitenciarul Margineni, aflat in judetul Dambovita, a fost pus in functiune un aparat de scanare corporala de inalta eficienta, care foloseste cele mai noi tehnologii in domeniu, singurul din aceasta categorie achizitionat si utilizat in Europa, precizeaza joi Administratia Nationala a Penitenciarelor potrivit Agerpres. Potrivit ANP, aparatul dispune de o tehnica de masurare unica, ce permite detectarea cu precizie a unor obiecte metalice si nemetalice care sunt fie stationare, fie in miscare, in diferite zone ale corpului.



''Ministerul Justitiei, prin Administratia Nationala…