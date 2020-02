Stiri pe aceeasi tema

- Greu, dar nu imposibil! SCM Politehnica Timișoara va intalni HC Dobrogea Sud Constanța in semifinalele Cupei Romaniei, la handbal masculin, conform tragerii la sorți de azi de la Federația Romana de Handbal. The post Ghinion la tragerea la sorți! Poli joaca in semifinalele Cupei Romaniei la handbal…

- Ultimele doua castigatoare ale Cupei Romaniei la handbal masculin, SCM Poli Timisoara (2019) si HC Dobrogea Sud Constanta (2018), se vor infrunta in semifinalele editiei din acest an a competitiei, potrivit tragerii la sorti efectuate, marti, la sediul FRH. Cealalta semifinala le va opune pe CS Dinamo…

- Simona Halep (3 WTA) va juca in semifinalele Australian Open cu Garbine Muguruza (Spania; 32 WTA). Adversara romancei a trecut in sferturi de Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia; 30 WTA), cu 7-5; 6-3, dupa o ora și 35 de minute, potrivit Mediafax.Halep va avea o misiune foarte dificila. Muguruza…

- Dinamo s-a calificat in Final Four-ul Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o in sferturi pe Potaissa Turda, scor 36-28. In ultimele 30 de meciuri, in toate competițiile, campioana a pierdut una singura și a caștigat 26! Dinamo, Dobrogea Sud Constanța, CSM Bacau și Poli Timișoara sunt cele patru echipe care…

- SCM Politehnica are in 2020 sansa sa-si apere trofeul cucerit in 2019 – Cupa Romaniei. Jucatorii pregatiti de Pero Milosevic s-au impus azi pe terenul divizionarei secunde Magnum Botosani, cu 24-21 (12-10) in mansa unica din sferturile de finala ale competitiei K.O. Este pentru a treia oara la rand…

- Echipa masculina de handball HC Dobrogea Sud Constanta, vicecampioana Romaniei din sezonul trecut al Ligii Nationale, s a calificat astazi in turneul Final Four al Cupei Romaniei.Trupa de pe litoral a intalnit in sferturi, in deplasare, CSM Alexandria, echipa din esalonul secund, Divizia A, de care…

- Formatia pregatit de Pero Milosevic nu se regasteste in acest sezon. SCM Politehnica a cedat pentru a doua oara la rand pe teren strain. De aceasta data alb-violetii au fost invinsti pe terenul celor de la Dobrogea Sud Constanta, formatie care a avut de asemenea un start de campionat sub asteptari.…