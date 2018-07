Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca exista "o prezenta aproape permanenta" a navelor aliate in Marea Neagra, iar Romania, care este un important furnizor de securitate, vrea sa arate ca aceasta este o mare deschisa. "Avioanele britanice sunt in sprijinul Fortelor aeriene romane…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, joi, la Targoviste, ca Romania va produce in 2020 cel mai modern transportor blindat amfibiu din Uniunea Europeana. Transportorul Agilis se va construi aproape integral la Moreni.

- Avioane fara pilot care sa fie folosite de Armata Romana ar putea sa fie facute la fabrica de la Craiova. Inainte insa, fabrica va moderniza avioanele Șoim care vor asigura școala de pilotaj pentru celebrele avioane F 16. Avioanele fara pilot care sa fie fabricate la Craiova reprezinta unele din obiectivele…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si in Parlament va fi prezentat un document care va sta la baza realizarii unui "program major de inzestrare" pentru Fortele Navale din Romania. "Am revenit aseara din Grecia, (...) am vizitat…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor a fost in vizita la Timișoara. Printre obiectivele vizitate este și Spitalul Clinic Militar. Foarte probabil spitalul va beneficia pana in 2020 de investiții in reabilitarea infrastructurii și de fonduri pentru dotarea cu aparatura medicala moderna. “La Spitalul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat pentru AGERPRES, ca baza de la Deveselu este "perfect operationala" si este totodata un element cheie pentru apararea flancului estic al NATO.Reactia ministrului Mihai Fifor vine in urma afirmatiilor fostului premier Adrian Nastase, care…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi ca baza de la Deveselu este „perfect operationala“ si un element-cheie pentru apararea flancului estic al NATO, acesta raspunzandu-i astfel fostului premier Adrian Nastase, care catalogase scutul de la Deveselu ca fiind depasit.

- Mihai Fifor a anuntat ca in acest an bugetul alocat achizitiei de echipamente militare este mai mare fata de cel precedent in contextul cresterii economice."Ne-am luat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru Armata ceea ce s-a si intamplat incepand din anul 2017. In acest an, suma alocata…