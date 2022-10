Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Aeriene ale Ucrainei raporteaza ca, in cursul zilei de marti, armata ucraineana a reușit sa doboare doua elicoptere rusești de tip Mi-24 și Mi-8. "Pe 4 octombrie, in sudul țarii, unitațile de rachete antiaeriene ale Comandamentului Aerian Central au distrus doua elicoptere inamice Mi-24 și…

Forțele aeriene ucrainene susțin ca au distrus noua ținte aeriene rusești in ultimele 24 de ore.

- Apararea aeriana a Ucrainei a doborat aproximativ 55 de avioane de lupta rusesti de la inceputul razboiului, a declarat, luni, comandantul Fortelor Aeriene americane in Europa, adaugand ca Rusia nu a reusit niciodata sa stabileasca o superioritate aeriana asupra Ucrainei, transmite CNN, potrivit…

In trei zile, sistemul de aparare aeriana al Ucrainei a distrus ținte ruse inamice in valoare de 157,5 milioane de dolari, a transmis sambata pe Facebook serviciul de presa al Forțelor Aeriene ucrainenei.

Seful administrației militare a orașului Kiev, Mikola Jirnov, a declarat ca pana la 70% dintre rachetele lansate de Rusia impotriva Ucrainei sunt doborate de sistemele de aparare aeriana, atat de catre unitațile de aviație, cat și de cele de rachete antiaeriene.

- Alexei Arestovici, unul dintre principalii consilieri ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat ca va fi greu pentru armata ucraineana sa realizeze „2-3 strapungeri” ale frontului in cadrul contraofensivei de la Herson declanșate zilele trecute. In cazul in care militarii ucraineni vor…

- Ucraina a desfașurat o flota de sisteme HIMARS false pentru a pacali forțele rusești sa iroseasca rachete scumpe cu raza lunga de acțiune pe ținte inutile. Momelile sunt facute din lemn, dar arata ca niște sisteme avansate de lansatoare de rachete furnizate de SUA atunci cand sunt reperate de dronele…

- In evaluarea de duminica noapte spre luni dimineața, Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW) transmite ca loviturile ucrainene, parte din noua contraofensiva a armatei Kievului, au avariat in ultima saptamana toate cele trei poduri controlate de ruși care duc in orașul Herson.