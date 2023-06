Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana rusa a doborat o drona joi seara tarziu deasupra orasul Kursk din sudul Rusiei, in apropiere de granita cu Ucraina, conform informatiilor furnizate de guvernatorul regional.

- Starea de urgenta a fost impusa in partile din regiunea Herson aflate sub controlul Rusiei, in urma distrugerii partiale a barajului de la Nova Kahovka si a inundarii unei suprafete mari de teren, a anuntat miercuri dimineata agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters.

- O drona a provocat un incendiu la o rafinarie de petrol din sudul Rusiei, iar bombardamentele au lovit un oraș rusesc din apropierea graniței pentru a treia oara intr-o saptamana, avariind cladiri și incendiind vehicule, au declarat miercuri oficiali ruși, citați de Reuters. La o zi dupa ce Rusia a…

- Trei localitati din regiunea rusa Kursk, situata la frontiera cu Ucraina, au ramas fara electricitate in urma unui atac cu drona, un incident care intervine dupa incursiunea militara ucraineana din regiunea Belgorod, soldata cu moartea unui civil rus si ranirea altora, noteaza Mediafax.Guvernatorul…

- Igor Girkin, un om politic ultranationalist, care a jucat un rol important in anexarea Crimeii in 2014, a decis zilele acestea sa iasa in fata. El a pus, astfel, bazele „Clubului patriotilor furiosi”, un grup de opt personalitati care urmaresc sa apere interesele patriotilor rusi, mentinand presiunea…

- O explozie a provocat marti, pentru a doua zi consecutiv, deraierea unui tren de marfa in regiunea rusa Briansk, ce se invecineaza cu Ucraina, au anuntat autoritatile locale, in conditiile in care armata ucraineana, desi s-a ferit sa revendice astfel de sabotaje, a transmis ca subminarea logisticii…

- Autoritatile ucrainene au anuntat ca apararea antiaeriana a doborat luni drone rusesti in apropiere de Kiev, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Resturile dronelor au incendiat o zona nerezidentiale, dar nu au fost gasite victime.Serhii Popko, seful administratiei militare a orasului Kiev, a declarat…