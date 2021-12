Președintele rus Vladimir Putin este așteptat luni, 6 decembrie, la New Delhi, in India, pentru a doua calatorie in strainatate de la inceputul pandemiei Covid-19, pentru a consolida legaturile militare și energetice cu un aliat tradițional curtat de SUA. Washingtonul, care incearca sa contracareze ascensiunea Chinei, a instaurat Quad, un dialog de securitate cu India, Japonia și Australia, […] The post Aparare și energie. Vizita strategica a lui Putin in India, un aliat curtat de SUA first appeared on Ziarul National .