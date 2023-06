Stiri pe aceeasi tema

- Invitat intr-o ediție speciala a podcastului „Profu' de Sport”, Marius Șumudica, antrenorul saudiților de la Al-Raed, s-a declarat nemulțumit de modul in care se prezinta echipa naționala. „Tricolorii” au inceput excelent actuala campanie, dar jocul nu-l incanta in mod deosebit pe Șumudica. Kosovo -…

- Helmut Duckadam (64 de ani), fostul mare portar al Stelei, s-a pronunțat pe marginea unui subiect „fierbinte” de la naționala: numele goalkeeper-ului care va apara poarta „tricolorilor” in meciurile cu Kosovo și Elveția. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT…

- Uran Bislimi (23 de ani), mijlocașul lui Lugano, a fost convocat de urgența la naționala Elveției. Iarna trecuta, Bislimi imbraca tricoul reprezentativei din Kosovo in doua meciuri amicale. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1Elveția -…

- Sambata, naționala Romaniei va disputa un joc-școala cu CS Tunari, nou-promovata in Liga 2. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, tot de la 21:45, liveTEXT pe GSP. ...

- Inaintea „dublei de foc” cu Kosovo și Elveția, selecționerul Edi Iordanescu este preocupat sa le ridice moralul jucatorilor care au ratat obiectivele la echipele de club și au viitorul incert. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1Elveția…

- Naționala de fotbal a Romaniei va avea o galerie numeroasa la meciul cu Elveția, programat pe 19 iunie, la Lucerna, in preliminariile Euro 2024. Circa 700 de fani ii vor incuraja pe „tricolori” din tribunele stadionului Swissporarena. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la ora 21:45. meciul va…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele FRF, a vorbit despre obiectivul echipei naționale pentru meciurile cu Elveția și Kosovo din iunie și a vorbit despre posibilitatea ca meciul cu kosovarii sa nu se dispute la Priștina dupa conflictul izbucnit zilele trecute. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie,…

- Romania se imbraca in haine noi! Tricolorii vor juca intr-un echipament nou in prima partida din Preliminariile Campionatului European din 2024, in deplasare, contra Andorrei. Meciul va fi live pe Antena 1 și AntenaPLAY și liveTEXT și VIDEO pe a1.ro, sambata de la ora 21:45.