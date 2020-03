Apar tot mai mule containere ilegale cu gunoi din Anglia

Stiri pe aceeasi tema

- Portul Constanța invadat de deșeuri din Marea Britanie. Ministrul Mediului, Costel Alexe a anunțat, miercuri seara, ca polițiștii de frontiera au identificat inca un lot de șapte containere, pe langa celelalte 26 identificate saptamana trecuta de Garda de Mediu. Toate veneau din Marea Britanie si urmau…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, alaturi de comisari din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu, au identificat inca un lot de 7 containere pline cu deseuri, in terminalul din Portul Constanta Sud Agigea, iar din documente rezulta ca acestea nu sunt in legatura…

- Politistii de frontiera, sub coordonarea procurorului din cadrul Curtii de Apel, au identificat marti, in zona de sud a Portului Constanta, inca un container incarcat cu deseuri casnice expediat din Marea Britanie catre firma din Bucuresti ce facuse alte 25 de importuri asemanatoare, informeaza Garda…

- „In continuarea cercetarilor efectuate in cazul celor 25 de containere descoperite in terminalele de containere din porturile din Constanța și terminalul din Chitila, in data de 17.03.2020, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, polițiștii de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat, in terminalul din Portul Constanta Sud Agigea, un nou container cu deseuri."In continuarea cercetarilor efectuate in cazul celor 25 de containere descoperite in terminalele de containere din porturile din Constanta si terminalul din…

- Politistii de fontiera au descoperit alte noua containere cu deseuri, doua in Portul Constanta si sapte la Chitila, in judetul Ilfov. In acestea s-ar afla deseuri inutilizabile, desi in documentele prezentate la autoritatea vamala figureaza produse de uz casnic, potrivit news.ro.Potrivit unui…

- Inca doua containere pline cu deșeuri au fost descoperite, luni, in Portul Constanța, iar șapte containere din terminalul Chitila sunt suspecte ca ar avea același conținut, noteaza Hotnews. Polițiștii de frontiera au descoperit alte doua containere cu deșeuri care figurau ca produse de uz casnic in…

- In continuarea cercetarilor efectuate in cazul celor 16 containere descoperite in Portul Constanta Sud Agigea, in data de 28.02.2020, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu…