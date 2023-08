Apar semnele unei recesiuni la nivel mondial Comertul mondial incetineste si trage semnalul de alarma pentru o recesiune fara precedent. FMI concluzioneaza sumbru: exista riscul aparitiei unor blocuri comerciale mai compacte care vor lasa pe afara economiile mai slabe. Exista foarte putini castigatori in acest scenariu, conform Mediafax. Declinul cu care se confrunta comertul mondial, marcat mai ales de scaderea exporturilor chinezesti si cel al importurilor americane, reprezinta semne cat se poate de serioase ale unei posibile recesiuni globale, scrie The Wall Street Journal. De asemenea, ridica intrebari cu privire la faptul daca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

