- Okamoto a spus ca la inceputul lunii aprilie FMI isi va actualiza estimarea actuala privind o crestere a economiei globale de 5,5% in acest an, pentru a reflecta masurile de stimulare suplimentare adoptate de Statele Unite, dar nu a oferit detalii. Intr-un discurs sustinut la China Development Forum,…

- Numarul doi din Fondul Monetar Internațional a indicat sambata ca exista semne emergente ale unei redresari economice globale mai puternice, dar a avertizat ca raman riscuri semnificative, inclusiv mutațiile suferite de coronavirus, relateaza Reuters potrivit mediafax. Geoffrey Okamoto, First…

- Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite si-a imbunatatit semnificativ estimarile referitoare la cresterea economiei americane, dar a indicat, miercuri, ca este improbabil ca dobanzile sa fie majorate inainte de sfarsitul anului 2023, in pofida imbunatatirii perspectivei si a accelerarii inflatiei…

- Exporturile Chinei au inregistrat o creștere record in perioada ianuarie-februarie, de 60,6%, in timp ce importurile au crescut cu 22,2. Cifrele contrasteaza puternic cu scaderea inregistrata anul trecut in perioada similara, de aproximativ 17% la exporturi și de 4% a importurilor. China a inregistrat…

- Germania sprijina masurile destinate imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor cu subventii in valoare de sase miliarde de euro in acest an, a anuntat luni ministrul Economiei, Peter Altmaier transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Printre masurile care vor fi sprijinite de guvernul federal…

- Raportul situației și perspectivelor economice mondiale al Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU arata ca economiile statelor dezvoltate au scazut cu 5,6% in 2020 și preconizeaza ca vor recupera 4%, in timp ce economiile țarile in curs de dezvoltare s-au contractat cu 2,5% și se…

- Sefa Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a spus, luni, ca institutia financiara internationala are nevoie de mai multe resurse pentru a ajuta tarile puternic indatorate, ea facand referire la incertitudini ridicate pentru economia globala si decalajul tot mai mare intre statele…

- Datoria Spaniei a depașit 114% din PIB, in 2020, in urma cresterii semnificative a cheltuielilor pentru atenuarea efectelor pandemiei Spania ar urma sa inceapa in 2021 reducerea deficitului si a datoriei ca procentaj din PIB, pe fondul unei asteptate redresari a economiei, dupa declinul cauzat de pandemia…