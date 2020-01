Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in weekend in statul australian New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetatie din Australia, transmite luni DPA potrivit Agerpres Statele din sudul si estul Australiei se confrunta de cateva luni cu incendii de vegetatie…

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspândeste cu repeziciune, în timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite…

- Un pom de Craciun confectionat din ramuri carbonizate si alte resturi ramase in urma incendiilor de vegetatie a fost instalat in principalul cartier financiar din Sydney in semn de amintire pregnanta a incendiilor devastatoare care au facut ravagii in multe regiuni din Australia, informeaza Reuters,…

- Tanarul de 19 ani lucra pentru serviciul de pompieri din statul australian New South Wales. Acuzatia a fost formulata in momentul in care peste 100 de incendii continua sa faca ravagii pe coasta de est a Australiei si peste o mie de pompieri incearca sa le tina sub control. El a fost vazut…

- Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie si citat de AFP. Un corp a fost descoperit in apropierea orasului Kempsey, din statul New South Wales (sud-est) - una dintre numeroasele…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina, iar o femeie a decedat, desi medicii au incercat sa o salveze mai multe ore, au anuntat serviciile de interventie din New South Wales, scrie news.ro. Mai multe persoane au fost date disparute, iar alte 30 sunt ranite, majoritatea…