- Donald Trump a anunțat oficial ca intalnirea cu Kim Jong-un va avea loc pe 12 iunie, la Singapore. Reconfirmarea a venit dupa intalnirea pe care liderul de la Casa Alba a avut-o, vineri, cu generalul Kim Yong Chol, inaltul oficial din Coreea de Nord care a venit sa puna la punct ultimele detalii ale…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca se va intalni totusi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, in Singapore, transmite Reuters. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta. Trump l-a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat joi ca discutiile preliminare privind o eventuala intalnire intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un merg "in directia cea buna", relateaza AFP. Dupa mai multe intalniri la New York cu mana dreapta a lui Kim Jong Un, generalul Kim Yong…

- Anterior, publicatia Politico a relatat ca o echipa de 30 de oficiali de la Casa Alba si Departamentul de Stat se pregateste sa plece weekendul acesta la Singapore.Presedintele SUA, Donald Trump, a semnalat vineri dupa-amiaza ca a reluat contactele cu Phenianul si ar putea reactiva intrevederea…

- O echipa de oficiali Casa Alba urmeaza sa se deplaseze in acest weekend la Singapore pentru a pregati posibilul summit intre presedinte american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a declarat un purtator de cuvant al Administratiei de la Washington, potrivit agentiei Reuters.

- Dupa ce Casa Alba a facut publica scrisoarea trimisa de Donald Trump lui Kim Jong-un prin care anuleaza summitul de la Singapore, președintele american a susținut o declarație de presa in care a detaliat decizia de a nu se mai intalni cu Kim, scrie AP. In timpul declarației sale, președintele Donald…

- Marina americana a desfasurat marti in Japonia distrugatorul USS Milius, una din navele sale de razboi cele mai avansate, echipata cu rachete ghidate, pentru a intari apararea antiracheta si a contracara orice fel de atac balistic potential din partea Coreei de Nord sau a oricarei alte tari in Asia…

- Recentele schimbari intervenite la nivel de politici in materie de arme nucleare in SUA si Rusia, in special prin umflarea arsenalelor nucleare, reprezinta un pericol la fel de mare ca amenintarea nucleara nord-coreeana, apreciaza Campania Internationala pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), o…