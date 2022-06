Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre o femeie de 47 de ani și de fiica acesteia, in varsta de 21 de ani. Cele doua au fost impușcate, iar principalul suspect este soțul femeii, un om de afaceri italian, potrivit Antena3. „Salvatore Montefusco, in varsta de 69 de ani, antreprenor de construcții pensionat, a indreptat pușca…

- O romanca si fiica ei au fost impuscate mortal in vila in care locuiau de sotul femeii, in ziua in care se pronunta divortul dintre cei doi. Ucigasul celor doua a povestit carabinierilor detaliile dublei crime, scrie ziarul Il Resto del Carlino.

- Dubla crima in Italia, in Cavazzona di Castelfranco Emilia, unde o bacauanca de 47 de ani și fiica ei, in varsta de 22 de ani, au fost ucise de catre un barbat de 69, soțul femeii. Se pare ca totul a pornit de la un proces de divorț. Potrivit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua romance, mama și fiica, au fost impușcate mortal in nordul Italiei. Principalul suspect in cazul uciderii femeilor in varsta de 47, respectiv 21 de ani este soțul italian al mamei. Cei doi erau in proces de divorț, transmite Digi24. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O romanca și fiica ei, stabilite de mai mulți ani in Italia, au fost omorate chiar de catre soțul italian al femeii. Gabriela Trandafir și fiica ei, Renata Alexandra, au fost impușcate mortal, de soțul femeii. Barbatul este un om de afaceri destul de cunoscut in Italia. Iata cum s-a intamplat totul!

- Doua romance, mama și fiica, au fost impușcate mortal, de soțul femeii, un om de afaceri italian. Cele doua femei au fost gasite fara suflare, aceasta dimineata, in vila lor din Castelfranco, provincia Treviso, regiunea Veneto din Italia.

- Noi detalii despre cazul femeii care s-a aruncat de la etaj cu cei doi copii. Ce spune fostul ei soț Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Noi detalii despre cazul femeii…