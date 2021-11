Apar noi detalii despre pliabilul OPPO. Știm ce ecran și ce camere va avea Era telefoanelor pliabile a sosit de ceva vreme și nu mai este un secret ca fiecare producator important lucreaza la un telefon pliabil propriu. Dintre cei mai cunoscuți ii avem pe Samsung și Huawei, fiecare deja cu cate doua sau trei generații de smartphone-uri pliabile cu form factor care transforma telefonul obișnuit intr-o tableta. OPPO este cel mai nou brand care este gata de o lansare a unui dispozitiv pliabil, iar leaker-urile constante despre aceasta lansare arata ca o lansare este iminenta și este posibil sa vedem curand noul telefon pliabil OPPO. Acum, reputatul informator chinez Digital… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu linii la fel de unice și indragite ca Lenovo Ideapad și Lenovo Legion, aveți multe opțiuni la indemana. Il vei alege pentru calitatea hardware-ului sau intern, pentru ecran sau portabilitate? Și ce zici sa investești pentru banii tai? Indiferent de motivul pe care il ai: suntem siguri ca in aceasta…

- Se pare ca Realme GT 2 Pro este in lucru și este probabil sa debuteze cu chipset-ul Snapdragon 888 anul viitor. Potrivit unui nou raport, care il citeaza pe informatorul Mukul Sharma drept sursa, testarea produsului GT 2 Pro a inceput și acesta va fi lansat la inceputul anului 2022. In timp ce telefonul…

- Apple a prezentat astazi noi iPad-uri, mai exact o noua versiune a iPad-ului sau clasic, cu ecran de 10,8 inci, precum și o noua versiune de iPad Mini. iPad (clasic) Prezentarea noilor tablete a inceput cu o mențiune a lui Tim Cook, care a subliniat faptul ca Apple a inregistrat o creștere de 40% in…

- Realme anunța oficial lansarea in Romania a modelului GT Master Edition proiectat, conform spuselor companiei, pentru tineri, motiv pentru care designul telefonului a fost realizat de Naoto Fukasawa (designer industrial). Partea din spate a telefonului este gravata pentru a reflecta grila ondulata a…

- Producatorul smartphone-urilor Galaxy continua cursa pixelilor, cu primul senzor foto care ajunge la 200MP.Samsung anunta ISOCELL HP1, un senzor foto ce are 200MP cu o dimensiune de 0.64μm. Senzorul este suficient de mic pentru a putea fi folosit in cadrul smartphone-urilor.Ca si alti…

- Samsung a anunțat un senzor de imagine de 200 de megapixeli destinat camerelor pentru smartphone-uri, fiind cel mai performant senzor de camera pentru telefon realizat vreodata. ISOCELL HP1 are 0,64 μm pixeli și poate colecta 16 dintre aceștia simultan pentru echivalentul unui senzor de 12,5 megapixeli…

- Xiaomi Mi 11 Ultra, vedeta noastra de astazi, le bifeaza pe toate acestea și intra in lupta directa cu Samsung Galaxy S21 Ultra . Nu doar datorita sau din cauza numelui, deși trebuie sa notam și aceasta coincidența. Cred ca Mr Whose the boss zicea ceva de genul ca Mi 11 Ultra striga de departe “I eat…