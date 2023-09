Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de mediu din Dondușeni au depistat mai multe cazuri de taieri ilegale de arbori in ultima saptamina. Acțiunile de control au fost efectuate in conformitate cu planul de lucru saptaminal și au scos la iveala prejudicii aduse mediului in trei locații diferite, transmite tvn.md In padurea gestionata…

- „Trebuie sa desființam instituții cu totul”, spunea pe un ton grav premierul Marcel Ciolacu in timp ce ororile din azilele groazei ieșeau la iveala. A trecut timpul, scandalul s-a stins iar autoritațile și-au dat seama ca nu știu prea bine ce instituții trebuie sa desființeze. Așa ca, tonul reformist…

- Datele personale ale membriului marelui juriu, inclusiv adrese, fotografii și profiluri de pe rețele sociale, au aparut pe diverse forumuri și platforme de dreapta, crie The Guardian. Autoritațile din Georgia au anunțat joi ca investigheaza o serie de amenințari la adresa membrilor marelui juriu care…

- In primul trimestru din acest an, peste 1.000 de salariati romani au suferit accidente de munca, arata datele oferite de Ministerul Muncii. Inspectorii fac verificari in aceasta perioada cu temperaturi mai ridicate, pentru a vedea daca angajatorul le pune la dispozitie lucratorilor uniforme de lucru,…

- Scandalul azilelor groazei este departe de a se termina, iar in fiecare zi apar noi și noi detalii despre tratamentele inumane la care erau supuși batranii. De aceasta data, noi informații apar din județul Braila.Totul s-ar fi intamplat inca din anul 2017, potrivit informațiilor din spațiul public,…

- Procurorii declara ca douazeci de martori sint gata sa ofere informații care ar confirma faptul ca deputata Marina Taurber ar fi fost implicata direct și indirect in finanțarea ilegala a partidului Șor, radiat din registrul formațiunilor politice prin decizia Curții Constituționale. De alta parte, Judecatoria…

- Doi batrani din Vințu de Jos, amenințați de propriul fiu. S-au speriat și au chemat Poliția Doi varstnici din Alba au fost amenințați de propriul fiu și au fost nevoiți sa anunțe Poliția. Scandalul s-a produs la data de 14 iulie 2023, in jurul orei 17,50. Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala…

- USR a cerut la sfarșitul saptamanii trecute convocarea Biroului Permanent Reunit al Camerei Deputaților, astfel incat comisiile de specialitate sa poata lucra saptamana aceasta și sa-i audieze pe toți cei responsabili de controlul „azilelor groazei”. Autoritațile au reținut 24 de suspecți in ancheta…