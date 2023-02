Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Piatra Neamt anunta ca a fost receptionata scoala cu 10 (zece) clase din Speranta. Ba chiar a fost obtinuta si autorizatia de la ISU. Din toamna acolo ar putea invata 300 de copii, mai transmite primarul municipiului Piatra Neamt, Andrei Carabelea. Acestea sunt vestile bune. Si e bine ca sunt.…

- Furnicile sunt capabile sa ridice obiecte de cinci mii de ori greutatea lor, iar acum oamenii de știința au descoperit ca pot face ceva și mai remarcabil. Ele pot detecta mirosul cancerului in urina. Cercetatorii de la Sorbona s-au concentrat in ultima perioada asupra furnicilor in privința abilitaților…

- A inceput vaccinarea antigripala, care de astazi este posibila in farmaciile din Romania, autorizate de Ministerul Sanatatii. De astazi, romanii se pot imuniza cu vaccinul antigripal in mai multe farmacii aflate pe raza a 16 orase din tara. Pe lista orașelor incluse se afla și București. Proiectul…

UE a oferit vaccinuri țarii, dar guvernul sau le-a respins, susținand ca situația este "sub control".

- La aproape trei ani de la apariția pandemiei Covid-19, in Franța, bebelușii de peste șase luni vor putea fi vaccinați contra coronavirusului. Autoritațile sanitare recomanda vaccinul Pfizer/BioNTech numai anumitor bebeluși de peste șase luni, nu tuturor, cum este in SUA, transmite presa franceza. Inalta…

- Lista centrelor de vaccinare anti-COVID-19 cu noul ser adaptat la noile variante de coronavirus, a fost publicata de Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca a fost publicata lista centrelor de vaccinare in care se administreaza noul vaccin impotriva COVID-19, relateaza Agerpres…

- Stefan Dascalu, cercetator in imunologie la Universitatea Oxford a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, ca se poate vorbi despre un sindrom post pandemic, valabil in special in cazul copiilor si tinerilor, un sindrom in care sistemul imunitar poate fi mai slabit tocmai pentru ca restrictiile…

- Pacienții care merg la medicul de familie pentru a se imuniza contra gripei pot face in același timp și vaccinul anti-COVID cu serul bivalent, recomanda medicii infecționiști. Reacțiile adverse dupa vaccinare nu sunt diferite.