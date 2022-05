Stiri pe aceeasi tema

Elon Musk a incheiat luni un acord de cumparare a Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, in numerar, intr-o tranzactie care va transfera controlul asupra platformei de socializare populata de milioane de utilizatori si lideri globali catre cel mai bogat om din lume, transmite Reuters.

Un grup de actionari ai Twitter l-au dat in judecata pe Elon Musk pentru ca nu a dezvaluit ca a cumparat o participatie semnificativa la compania de social media in termenul potrivit, transmite CNBC.

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a dezvaluit ca detine un pachet de 9,2% din actiunile Twitter, in valoare de aproape 3 miliarde de dolari, care il face cel mai mare actionar al platformei de microblogging, informatie care a dus la o crestere de peste 25% a titlurilor companiei, transmite…

Henkel va continua pentru moment sa faca afaceri in Rusia, a anuntat luni presedintele producatorului de bunuri de larg consum, Simone Bagel-Trah, adaugand ca activitatile firmei in aceasta tara sunt supuse restrictiilor, transmite Reuters.

In prezența liderului de la Casa Alba, joe Biden, ministrii apararii si de externe ai Ucrainei, Oleksii Reznikov si Dmitro Kuleba, s-au intalnit in premiera cu omologii lor americani, Lloyd Austin si Antony Blinken, a anuntat sambata Reznikov pe Twitter, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Cel mai vocal opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, care se afla in prezent in inchisoare, a indemnat populatia rusa sa protesteze zilnic fata de agresiunea militara a Moscovei in Ucraina, a scris purtatorul sau de cuvant, Kira Yarmysh, intr-o postare pe contul de Twitter, conform Reuters.