O tanara din Bucuresti il acuza pe Alexandru Cumpanasu ca, in urma cu doi ani, i-ar fi facut propuneri indicente dupa ce s-au cunoscut in timpul unui proiect derulat intr-un liceu de fostul director al CNMR (Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei). Acuzații grave: Cumpanașu i-ar fi propus, cand era minora, sa faca sex cu soția lui, iar el sa priveasca Tanara a transmis redacției Antena 3 capturile unui dialog despre care susține ca a avut loc pe WhatsApp cu Alexandru, așa cum era notat in telefonul ei, iar in timpul conversatiei, Alexandru Cumpanasu i-ar fi propus sa intretina…