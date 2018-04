Stiri pe aceeasi tema

- Nerespectarea graficului de crestere a contributiilor la pensiile administrate privat a dus la o acumulare mai mica cu 12,9% in conturile romanilor in ultimii zece ani, impactul la nivelul Pilonulului II fiind de 1,1 miliarde de euro. Datele au fost prezentate, marti, de Asociatia pentru Pensiile Administrate…

- Pilonul II obligatoriu este singura sursa suplimentara de economisire, atat pentru un procent covarsitor al populatiei active din Romania, cat si pentru cei cu venituri mici, iar afectarea recenta a contributiei virate este de natura sa puna in pericol sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) anunța ce reprezentanții Comisiei Euroepene (CE) critica masura referitoare la reducerea contributiei pentru Pilonul II de pensii administrate privat, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private. Mai exact, analiza…

- In contextul dezbaterilor continue privind Pilonul II de pensii private, inițiate in urma cu aproape un an, APAPR (Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania) dorește sa reitereze cateva informații-cheie: Pilonul II de pensii a fost inființat in urma cu 10 ani și pana in prezent a funcționat…