- Peste 3.000 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, anunta luni Ministerul Sanatatii. Autoritatile anunta ca se vor reintroduce restrictii in ziua in care vor fi ocupate 75% din paturile de spital. ”In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.288 cazuri noi de persoane infectate…

- Trei noi cazuri de variola maimutei au fost diagnosticate in Romania, anunta Ministerul Sanatatii, care precizeaza ca este vorba despre barbati din Bucuresti si din judetul Timis. Potrivit MS, este vorba despre trei barbati, doi dintre ei cu varsta de 38 de ani si unul de 32 de ani, din Bucuresti si…

- „Puterea exemplului celor care au invins boala poate avea un efect mobilizator si incurajator”, a transmis șeful Executivului, duminica, 5 iunie, in ziua naționala a supraviețuitorilor acestei boli. In acest context, Palatul Victoria va fi iluminat in culorile și logo-ul simbol al Nufarului Galben,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni ca punerea in aplicare a Planului National de Lupta impotriva Cancerului va insemna o schimbare de paradigma, de la schemele de tratament uneori rigide spre o medicina personalizata, dand asigurari ca strategia de lupta impotriva cancerului va fi operationalizata.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, in cadrul evenimentului "Provocari si solutii privind imbunatatirea vietii supravietuitorilor de cancer", organizat la Senat, in contextul in care Romania va marca in premiera, anul acesta, pe 5 iunie, Ziua Nationala a Supravietuitorilor de Cancer, ca in acest…

- Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) atenționeaza autoritațile asupra incetinirii masurilor necesare pentru eliminarea hepatitelor virale din țara noastra pana in 2030, conform calendarului propus de OMS și agreat de Romania. In acest sens, in opinia APAH-RO, toți factorii…

- „Generozitatea societații romanești (fața de Ucraina – n.r.) ma face sa cred in puterea binelui”, a transmis romanilor MS Margareta, Custodele Coroanei Romane și președintele Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania, cu ocazia Zilei Mondiale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. La data de 8 mai,…

- Comandamentul Forțelor Comune NATO anunța ca a fost activata forța de raspuns și creat un nou grup de lupta in Romania. Pe pagina de twitter au fost publicate imaginile APC-uri romane, cu descrierea „un deal nu este altceva decat o denivelare in calea acestora”.