Stiri pe aceeasi tema

- APADOR-CH se intreaba cat de corecte sunt datele comunicate de Guvern privind COVID-19, care spun ca intre 23 martie și 27 aprilie 2020, in Romania au fost 631 de decese cauzate de COVID, deci, in medie, 17 morti pe zi, iar in perioada 2010-2016, media zilnica a fost de 700 de morti pe zi. APADOR-CH…

- Pe langa implicațiile pe care le are pandemia mondiala de Covid-19 asupra economiei, seceta și inghețurile din acest an vor afecta serios culturile cerealiere. Previziunile arata foarte prost, iar agricultorii estimeaza deja pierderile, a declarat Viorel Chivriga, directorul de programe IDIS Viitorul,…

- Bilanțul deceselor provocate de infecția cu SARS-Cov-2 din Wuhan, epicentrul pandemiei de cotonavirus, a fost revizuit vineri. Autoritațile sanitare din China au anunțat cu 50% mai mulți morți, de la 2.579 la 3.869.Decizia Centrului de prevenții și control vine in contextul care intreaga lume, inclusiv…

- Directorii financiari din companii mari sau mici, active in domeniul public si privat, isi exprima ingrijorarea privind efectele Covid-19 asupra personalului, productivitatii si a fluxului de numerar, potrivit unui studiu realizat de ACCA - Association of Chartered Certified Accountants pe un esantion…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 in Spania in decurs de 24 de ore a crescut din nou, depasind 740, dupa patru zile consecutive de diminuare, scrie news.ro.Datele anuntate marti de autoritatile sanitare spaniole sunt: 140.510 cazuri de infectare,13.798 de decese. Mai mult de 43.200…

- Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, in contextul pandemiei Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), la mijlocul…

- Prefectura Botoșani, prin nou inființatul Centru Județean de Comunicare, a inceput deja sa puna in aplicare interdicția trasata de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) cu privire la restricționarea informațiilor despre coronavirus.

- ”Nu mai putem sa prezentam modalitatea de raspandire a COVID-19 in Romania”, spun cercetatorii.”Incercam sa aflam modalitatea prin care virusul COVID-19 a trecut de la o persoana la alta”, a declarat pentru Libertatea coordonatorul echipei, conf. Univ.dr. Marian-Gabriel Hancean, de la Facultații de…