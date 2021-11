Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 15 noiembrie, intre orele 9 și 14, pe strada Avram Imbroane se va executa o conectare de conducta. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei pe strada Gheorghe Adam. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare…

- Luni, 15 noiembrie, intre orele 9 și 14, pe strada Avram Imbroane se va executa o conectare de conducta. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei pe strada Gheorghe Adam. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare…

- Distribuție Energie Electrica Romania (DEER) – Sucursala Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de vineri, 5 noiembrie, in localitațile Maieruș, Harman și Beia, din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt conform urmatorului…

- Consumatorii din strada strada Grenoble 199 vor ramine miercuri, 20 octombrie, fara apa la robinete. Astfel, sistarile sint planificate in intervalul de timp 09:00 – 17:00, in legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre S.A. „Apa-Canal Chisinau " transmite Noi.md cu referire la tv8.md. Totodata,…

- Distribuție Energie Electrica Romania (DEER) – Sucursala Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de luni, 18 octombrie, in localitatea Predeal, din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt conform urmatorului program:…

- Distribuție Energie Electrica Romania (DEER) – Sucursala Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de vineri, 1 octombrie, in municipiul Brașov și localitatea Ilieni din județ. Astfel, curentul electric va fi interupt conform urmatorului…

- Apa Canal Sibiu SA – Sucursala Exploatare Fagaraș anunța ca astazi, 24 septembrie 2021, vor avea loc lucrari la rețeaua de apa din municipiu. Astfel, furnizarea apei potabile va fi intrerupta intre orele 9.00-11.00, fiind afectați consumatorii de pe strada Salcamului, tronson cuprins intre numerele…

- O tanara in varsta de 21 de ani a fost ranita in urma unui accident petrecut in aceasta seara pe strada Gheorghe Adam din Timișoara, la intersecția cu strada Telegrafului. Tanara, agent de poliție, se afla pe locul pasagerului din fața intr-o mașina de poliție care avea semnalele luminoase și acustice…