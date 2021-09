Stiri pe aceeasi tema

- NEREGULI CONTATATE DE POLIȚIȘTI PE LINIE SILVICA Polițiștii Secției 8 Rurala Lapușata din județul Valcea au acționat in comunile Ladești și Vladești din județul Valcea pentru a verifica legalitatea exploatarii, transportarii, depozitarii, prelucrarii și comercializarii materialului lemnos. In urma acțiunii…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anuntat ca au fost aplicate amenzi in valoare totala de peste 6.200.000 lei, in primele sase luni ale acestui an, pentru taieri ilegale de padure, iar valoarea prejudiciului din taieri fara drept de arbori depaseste 24 de milioane lei.

- Ca urmare a incidentelor petrecute joi seara, cand un activist de mediu și doi jurnaliști au fost batuți, Garda Forestiera Suceava a procedat vineri la efectuarea de verificari privind respectarea regimului silvic pe raza Ocolului Silvic Dealu Negru structura privata de administrare cu sediul in localitatea…

- Garda Forestiera Suceava are o poziție de-a dreptul halucinanta in cazul incidențelor dintr-o padure din județ, unde un activist de mediu și doi jurnaliști au fost luați la bataie de mai multe persoane care taiau arbori. Instituția afirma ca in zona nu au fost identificate taieri ilegale de arbori,…

- Inspectorii Garzii Forestiere Suceava au descoperit o serie de nereguli care culmineaza cu un prejudiciu de 60.000 de lei din taieri ilegale de arbori pe raza Ocolului Silvic Rașca, dupa ce au pornit cercetarile de la un transport ilegal de masa lemnoasa.Astfel, in data de 5 august, Secția ...

- Stația de Pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU Abrud intervine pe DN74 intre Abrud si Cimpeni pentru degajarea unor arbori cazuți pe carosabil. Din primele informații drumul este blocat in aceste momente, au transmis reprezentanții ISU Alba. La fața locului s-au deplasat doua mașini de pompieri. Au…