Apa şi canalul, mai scumpe de la 1 iulie De luna aceasta, craiovenii vor plati mai scump apa si canalizarea. Scumpirea se va regasi in factura pe care abonatii CAO o vor plati in luna august. Pretul apei va fi de 4,26 lei/mc fara TVA. Tariful la canalizarea creste la 3,13 lei/mc fara TVA. Compania de Apa Oltenia a anunțat ca, „incepand cu data de 01.07.2020, in conformitate cu decizia ANRSC nr. 74/02.06.2020, preturile si tarifele la apa si canalizare vor fi urmatoarele: Pretul pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita pe intreaga arie de operare va fi de 4,26 lei/mc fara TVA.Tariful pentru canalizare-epurare pentru intreaga… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

