Apa rece oprita in Bencecu de Sus si Timisoara

- Aquatim anunța ca joi, 5 aprilie, intre orele 9 și 16, va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Veche și in Moșnița Noua, pe strazile Primariei, Surduc, Bicaz, Caliman, Vidraru, pentru executarea unor lucrari de extindere a rețelei de apa, din fonduri private. Se va lucra la intersecția drumului DJ 592…

- Aquatim anunța ca marți, 27 martie, intre orele 9 și 16, va intrerupe furnizarea apei reci in Bodo, iar miercuri, 28 martie, intre orele 9 și 18, in Șag, pentru spalarea și igienizarea rețelelor de distribuție a apei. „La reluarea alimentarii cu apa rece este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Aquatim anunța ca marți, 6 martie, intre orele 10 și 12, la Stația de tratare a apei Bega, din Timișoara, se vor face probe de funcționare a unor echipamente electrice noi. Este posibil ca pe durata testelor, presiunea de furnizare a apei in oraș sa fie scazuta. Eventualele perturbari in serviciul de…

- Cateva zeci de persoane au fost evacuate si circulatia a fost oprita, miercuri, pe o strada din localitatea Dumbravita, pe drumul dintre municipiul Timisoara si Aeroportul International "Traian Vuia", dupa ce un sofer a intrat cu masina intr-o magistrala de gaz pe care a fisurat-o, existand pericol…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Colterm anunța ca, avand in vedere o notificare transmisa de Aquatim, care are de facut o lucrare majora in zona, miercuri, 31 ianuarie, intre orele 9 și 17, va intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii la CT Freidorf și Polona. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor Ardealul,…

- Aquatim continua si astazi seria intreruperilor furnizarii de apa in Timisoara, dar si in alte localitati din judetul Timis. Vor fi afectați mii de locuitori, timp de mai multe ore. Apa va fi intrerupta pentru remedierea unor avarii. Strazile afectate din Timisoara vor fi Emanoil Ungureanu, Banu Maracine,…

- Ploaia de azi a pus probleme mari in unele zone din județ, dar și in Timișoara, pompierii fiind solictați sa intervina in anumite situații. Astfel, salvatorii au fost solicitați pentru evacuarea apei din subsolul Liceului ”Traian Vuia” din Faget, a unei curți din Timișoara, de pe strada Letea, și a…