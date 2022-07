Apa RAŢIONALIZATĂ în România. Peste 600 de localităţi, afectate! Din cauza secetei extreme pe care o experimentam in aceste zile, exista mai multe zone in țara unde apa potabila este raționalizata. In județul Alba, spre exemplu, societatea care furnizeaza apa in sistem centralizat a anunțat intreruperi in alimentarea abonaților din mai multe localitați. Din cauza secetei prelungite, resursele din rezervoarele de inmagazinare se epuizeaza […] The post Apa RATIONALIZATA in Romania. Peste 600 de localitati, afectate! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

