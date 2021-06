Apa potabilă risipită duce la AMENZI. Ce vor păți cei care îşi udă grădinile sau îşi spală maşinile Operatorul care se ocupa de furnizarea apei potabile ii indeamna pe gorjeni la un consum rational si sa nu foloseasca apa pentru a-si uda gradinile sau pentru a-si spala masinile sau covoarele. Decizia de a-i indemna pe consumatori la un consum moderat vine ca urmare a faptului ca, odata cu instalarea temperaturilor ridicate, consumul de apa a crescut considerabil, iar debitele la sursele de apa scad brusc.In aceste condiții, dar și pentru "a amana sau evita distribuirea apei la program, trebuie cu constiinciozitate sa se utilizeze apa potabila doar in scopurile prevazute in contractul de furnizare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Anumiți romani vor avea interzis la un obicei pe care mulți il gasesc normal și util, mai ales daca il faci singur. O anumita categorie din catațeni nu vor mai avea voie sa-și spele mașina sau sa-și ude gradina. Care este motivația din spatele acestei decizii? Decizie radicala pentru unii romani: nu…

- Locuitorii din Alba, atentionati sa nu mai ude gradinile cu apa potabila. Unii oameni ar putea ramane FARA ea, din aceasta cauza APA CTTA SA a lansat un apel catre locuitorii din judetul Alba sa nu mai utilizeze apa potabila in scopuri agricole, existand riscul ca abonatii aflati la capetele de retea…

- Compania de apa APA CTTA Alba lanseaza un apel catre locuitorii județului sa nu mai foloseasca apa potabila in scopuri agricole. Aceștia precizeaza ca abonații care se afla la captele de rețea pot avea probleme mari cu alimentarea cu apa. Aceștia ii incurajeaza pe agricultori sa foloseasca apa din…

- Operatorul Regional APA CTTA SA a lansat un apel catre locuitorii din judetul Alba sa nu mai utilizeze apa potabila in scopuri agricole, existand riscul ca abonatii aflati la capetele de retea sa fie privati de dreptul de a avea apa pentru spalat, baut si alte necesitati minime.

- Vorbim despre un proiect de lege depus de liberali impreuna cu USR PLUS, care prevede sancțiuni mult mai mari pentru acei șoferi care parcheaza in locuri ilegale, mai exact pe trotuare, in zone in acre nu poate fi permis accesul unor persoane aflate in scaune cu rotile al parinților care ași plimba…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a subliniat ca vanzarea voucherelor din cadrul programului “Rabla pentru electrocasnice” este ilegala” și ca cei care vor incerca sa faca asta vor fi sancționați. Totodata, ministrul a dat asigurari ca bugetul pentru program va fi suplimentat. “Vom suplimenta bugetul,…

- Depașire extrema pe un drum din județul Cluj. In imaginile filmate de un alt șofer, care mergea regulamentar pe Drumul Național 1C, se vede cum o cisterna depașește o coloana de mașini pe linie continua și intr-o curba periculoasa.

- Potrivit unul comunicat al Poliției Romane, „in data de 21 mai a.c. un barbat in varsta de 34 de ani, a condus un autovehicul in zona Piața Constituției, iar in urma controlului efectuat de polițiștii rutieri in colaborare cu inspectorii RAR s-a constatat faptul ca autovehiculul prezinta modificari…