Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 24 august, la ora 11.00, Primaria municipiului a convocat o intalnire la Arenele ”Traian” in care au fost dezbatute propunerile privind desfasurarea traficului auto pe strada Ferdinand si pe strazile adiacente venite din partea locuitorilor si a reprezentantilor societatilor comerciale care functioneaza…

- Societatea Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 31 iulie, in intervalul orar 9.00-14.00, in Coruia – str. Vaida Voievod, str. Prunului, str. Cireșului, unde se vor executa lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare…

- Societatea Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 17 iulie, pana la ora 14.00, pe strada Bojenilor din Sacalaseni, unde se executa lucrari de reparații branșament. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor…

- In timp ce alte partide iși lanseaza candidații, PSD se mai gandește la varianta pentru președinția Consiliului Județean in Politic / on 02/07/2020 at 11:44 / Social-democrații din județ iși vor desemna, oficial, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, “saptamana viitoare”,…

- Joi, 25 iunie, Liviu Dragnea i-a oferit un interviu fostei sale colaboratoare Anca Alexandrescu, in prezent realizatoare tv la Realitatea Plus. Acesta a adus in discuție numele Vasile Dancu și l-a asociat cu Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi și statul paralel. Puțini au remarcat, insa interviul publicat…

- Mandatul lui Sorin Manda la conducerea RAT SRL, societatea care are delegat serviciul de transport public in comun din Craiova, va fi prelungit pana la 31 decembrie 2020. Fost administrator public al municipiului, Sorin Manda a fost numit in funcția de administrator al RAT SRL incepand cu data de 11…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Virgil Popescu a luat masuri dupa ce au aparut informații in spațiul public ca mai multe persoane din conducerea societații Romgaz S.A. ar urma sa fie recompensați cu prime de zeci de mii de lei.Informația a fost adusa la cunoștința ministrului…

- Ancheta de proporții la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde paznicii sunt acuzați ca ar fi luat bani de la oamenii care aduceau pachete pentru bolnavi, scrie ziarul de Iași.Spitalul de Boli Infecțioase din Iași este in atenția autoritaților, dupa ce mai mulți oameni i-au acuzat pe paznici de…