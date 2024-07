Apă potabilă cu program redus în mai multe localități ieșene Nivelul scazut de precipitații inregistrat in ultimii ani, pe fondul secetei prelungite cu care ne confruntam, debitul de apa din puțuri, drenuri și diverse acumulari din aria de operare, inregistreaza limite deosebit de scazute. In aceste condiții, consumurile de apa cresc simțitor depașind capacitatea maxima de pompare, iar rezervoarele care in condiții normale sunt pline, se golesc cu rapiditate și astfel intreg sistemul de alimentare cu apa este afectat. Pe parcursul anului alimentarea cu apa a localitaților se realizeaza in parametri normali, insa in perioadele caniculare, consumul de apa… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

