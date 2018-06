Apa pentru laptele praf. Care este mai buna pentru prepararea laptelui praf: plata, de la chiuveta sau din fantana?

Stiri pe aceeasi tema

- O fantana din centrul Dezestiului, sat apartinator comunei Firliug, a devenit „marul discordiei“ intre localnici si consilierii locali. S-a ajuns aici, dupa ce fantana a fost astupata, in ciuda unora care isi doreau ca aceasta sa fie conservata si declarata monument istoric. Primarul Ioan Borduz…

- "Din programul de anul trecut, pana acum au fost efectuate peste 1.300 de plati. Toti cei care astazi sunt cu cererile de plata in asteptare sau nu le-au depus au fost sunati de catre cei din agentiile regionale, astfel incat sa fie consiliati si indrumati sa faca acest lucru mai repede si sa vedem…

- ​De curand a aparut in Monitorul oficial un ordin comun al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și al Ministerului Sanatații pentru depunerea declarației 112. Lucru foarte important, declarația a fost modificata pentru stopajul la sursa aferent veniturilor din drepturi de autor, arenda,…

- Medicul sef al UPU-SMURD Oradea, Hadrian Borcea, a declarat pentru News.ro, ca a decis miercuri, impreuna cu colegii sai care au demisionat, sa isi retraga demisiile. "Miercuri la ora 13.00 am decis impreuna cu colegii, in urma negocierilor de astazi cu conducerea spitalului si in urma convenirii…

- Grupul de Lucru pentru Mediu si-a lansat lista anuala de fructe si legume care contin o cantitate mare de pesticide, “Dirty Dozen”. Este a 15 lista de acest fel, iar capsunile sunt in continuare in fruntea...

- Angajatii au protestat pentru ca ca, desi 98,5% dintre fermieri au primit subventiile pe 2017, societatea lor nu a beneficiat de tratament egal in aceasta privinta. Din acest motiv, societatea nu are bani pentru efectuarea, conform planului, a lucrarilor agricole, dar nici pentru plata salariilor angajatilor.…

- Pensiile si multe dintre salariile bugetare, cum ar fi cele ale profesorilor, vor fi platite abia dupa Paste. La fel si indemnizatiile de asistenta sociala. Ieri, premierul anuntase ca platile vor fi facute inaintea sarbatorilor.