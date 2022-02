Chiar daca mulți fermieri spun ca au deja probleme, in acest an, din cauza secetei, ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu spune ca “starea culturilor nu este ingrijoratoare”, la acest moment. In plus, și necesarul de ingrașaminte chimice pentru primavara este asigurat in mare parte, adica undeva la peste doua treimi din cat ar fi nevoie. Singura care poate da peste cap planurile agricultorilor pare sa fie vremea, mai capricioasa parca de la an la an, schimbarile climatice facandu-se tot mai simțite. In acest context, inceperea campaniei de irigații este așteptata sa aiba loc ceva mai devreme,…