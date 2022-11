Stiri pe aceeasi tema

- Clientii vulnerabili, care se incadreaza la cel mai mic tarif, isi vor pastra acest privilegiu doar daca depun la furnizori declaratii pe propria raspundere despre situația lor.Si cei care au doua sau mai multe case trebuie sa precizeze tot prin declaratii pentru care dintre adrese prefera pretul plafonat.…

- Ancheta de amploare in București, dupa ce un militar francez a fost gasit mort, in camera de hotel. Acesta ajunsese in urma cu trei zile in Capitala. Procurorii militari romani investigheaza cazul, insa cred ca e vorba despre o sinucidere, pentru ca nu au gasit urme de lupta sau de intrare forțata.…

- Principalul furnizor de apa calda și caldura in sistem centralizat din Capitala anunța ca incepe probele la cald pentru sezonul 2022-2023. Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. a anunțat ca, in cursul nopții de marți spre miercuri, respectiv 18 spre 19 octombrie 2022, incep probele…

- Administrația Pieței Centrale din Chișinau a publicat, pe pagina sa de socializare, noi date privind prețurile produselor agricole comercializate in piața, din care cetațenii pot trage singuri concluzia care produse s-au scumpit și care s-au mai ieftinit la piața din capitala in ultimele zile. Principala…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, in parteneriat cu Asociația Sinaptica și Asociația Salvam Casele Albastre pe Valea Barcaului, invita persoanele interesate la inaugurarea celor doua case care fac obiectul proiectului cultural „Case Calatoare”. Casa „Florii a Țuțulaghi” și casa „Vironi…

- Apa Nova, o companie Veolia, anunța relocarea Centrului de Relații Clienți, incepand cu data de 10.10.2022 intr-un spațiu ultramodern și digitalizat, situat pe Strada Tunari nr. 60A, București. Programul de funcționare a noului centru este de luni pana vineri, intre orele 08.00-17.00.

